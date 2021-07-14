Штамм "дельта" привел к резкому взлету заболеваемости в США

Темпы роста числа зараженных в США бьют рекорды - 23 тысячи заболевших за сутки, это вдвое больше, чем неделю назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, врачи винят штамм "дельта" и власти штатов, которые поспешно отменили обязательное ношение масок, причем сделали это как раз в период отпусков.

Сейчас американские клиники экстренно запасаются медикаментами и готовятся к новой волне.

Индийский вариант коронавируса охватил и Европу - в Швейцарии больше 70 процентов заражений приходится именно на "дельту", и пугает ученых как раз скорость его распространения. А судя по данным из Нидерландов, этот вариант вируса особо опасен для молодых людей, за сутки там заразились 8 тысяч человек, и все они моложе 30 лет.