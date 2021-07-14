Гигантские золотые рыбки захватывают озера в США

Прямо сейчас золотые аквариумные рыбки уничтожают целую экосистему США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они уже захватили озера Миннеаполиса. На свободу их выпускают сами владельцы, которым за ними просто надоело ухаживать.

Стаи наносят вред фауне, ухудшают качество воды и поедают растения, из-за чего появляются водоросли, которые нарушают экобаланс. Кроме того, домашние рыбки могут переносить смертельные для озерных обитателей заболевания.

В естественной среде они вырастают до гигантских размеров и могут достигать почти 50 сантиметров в длину, а весить - около двух килограммов. Власти уже обратились к владельцам аквариумов с призывом прекратить выпускать своих рыбок в водоемы.