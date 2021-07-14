https://news.day.az/world/1361486.html В Петербурге мотоциклист столкнулся с машиной, отлетев на несколько метров - ВИДЕО
В Петербурге мотоциклист столкнулся с машиной, отлетев на несколько метров - ВИДЕО
ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария случилась на перекрестке Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова.
На кадрах, которые попали в распоряжение телеканала, видно, как мотоцикл на большой скорости влетает в черную иномарку. От удара водитель отлетел на несколько метров. Очевидцы сообщали, что он был в сознании, когда его госпитализировали.
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