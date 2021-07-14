Пропавшую подлодку обнаружили на дне Финского залива

В Финском заливе обнаружили пропавшую без вести подводную лодку. Она затонула еще во времена Великой Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, субмарину более трёх лет искали на территории России, но нашли в водах Эстонии на глубине более 40 метров.

Специалисты использовали гидролокатор. Известно, что судно затонуло в 1944-м году, на борту находилось 22 человека, все они погибли.

Судно участвовало в сражениях в Балтике еще с начала войны и даже совершало поход на Ладожское озеро. Первым ее командиром был Александр Маринеско, в честь которого и назвали подлодку.

Сейчас М-96 исследуют эксперты, которые и решат, можно ли поднимать ее со дна.