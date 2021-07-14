По всей Европе падают темпы вакцинации

По всей Европе страны пытаются ускорить свои программы вакцинации по мере распространения нового варианта. В Испании молодые люди всю ночь стояли в очереди на вакцинацию в больницах, которые теперь делают уколы круглосуточно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, уровень вакцинации в Германии начинает снижаться, что затрудняет властям борьбу с растущим уровнем более заразного варианта Delta Covid. Лишь около 43% населения полностью вакцинированы, и канцлер Ангела Меркель призвала сограждан сделать укол как можно скорее. При этом она заверила, что правительство не намерено делать это обязательным для медицинских работников и других специалистов.

"Мы не намерены идти по пути, предложенному Францией. Мы находимся в начале этапа, на котором мы всё ещё просто предлагаем вакцинацию, когда у нас больше доз вакцины, чем людей, которые хотят сделать себе прививку".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что все медработники должны сделать себе прививки. Тем не менее правительство заверило, что будет пытаться проявить гибкость в применении недавно введенных ограничений в отношении непривитых.

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции: "Число подростков, получивших обе дозы вакцины, в настоящее время невелико, и, очевидно, не может быть и речи о том, чтобы навязывать им и их семьям летний ад в виде ковидного пропуска. Вот почему министр здравоохранения обсудит это сегодня с органами здравоохранения и науки, чтобы мы могли сообщить гибкие правила для реагирования на эту ситуацию".