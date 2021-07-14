В России зарегистрировали 786 смертей из-за COVID-19 за сутки - максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 145 278 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 269, до 5 257 483. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжает лечение 454 241 человек.