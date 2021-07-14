https://news.day.az/world/1361503.html Мародерство и погромы в ЮАР - ВИДЕО
Мародерство и погромы в ЮАР - ВИДЕО
В крупных городах ЮАР полиция пытается всеми силами остановить мародерство и грабежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на этих кадрах - разграбление торгового центра под Йоханнесбургом.
Подобное не прекращается во многих районах страны уже несколько дней.
Формально манифестанты выступают против заключения в тюрьму экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Однако в городах политика послужила лишь предлогом к беспорядкам, которые вызваны общей тяжелой ситуацией в экономике страны.
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