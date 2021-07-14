Штамм Дельта выявили в 111 странах

В ВОЗ сообщают об увеличении количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Штамм Дельта, который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован по меньшей мере в 111 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Альфа, зафиксировали в 178 странах и территориях; вариант Бета (B.1.351) из Южной Африки - в 123 странах и территориях; вариант Гамма (P.1) из Бразилии - в 75.

В ВОЗ сообщают, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших составило 2 996 465. Во всем мире заболеваемость COVID-19 росла, в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. за предыдущую неделю. Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830.