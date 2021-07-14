В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 184 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 184 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86391.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 23371 человек, число инфицированных COVID-19 достигло 3 440 400.