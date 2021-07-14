https://news.day.az/world/1361521.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 184 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 184 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 184 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86391.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 23371 человек, число инфицированных COVID-19 достигло 3 440 400.
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