Биолог назвала срок окончания пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но это будет зависеть от темпов вакцинации. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" выразила доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, страна сейчас находится на новом этапе роста как ежедневного количества инфицированных, так и летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом, считает биолог, пика новой волны еще не было.

"Массовая вакцинация, которая началась в нашей стране, должна способствовать более быстрому прохождению пика и достижению плато, то есть завершению этой волны", - сказала Молдогазиева.

Она также не исключила вероятность появления новых, ранее неизвестных, вариантов вируса.