ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Блумберг.

"ОАЭ уладили спор с ОПЕК, согласовали рост ориентира. ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство со ссылкой на делегата. По его словам, новая база для ОАЭ будет применяться, начиная с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.

Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона в качестве условия для продления сделки до конца 2022 года.

В результате достигнутого компромисса сделка по добыче сырья ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года, ОПЕК+ вскоре назначит новую дату заседания, сообщил также источник.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Квоты по добыче на августе пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Комитет альянса рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.