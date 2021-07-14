Китай нанес новый удар по биткоину

Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено три года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5 процента до 31,6 тысячи долларов. На момент написания заметки курс биткоина немного подрос и достиг отметки в 31,9 тысячи долларов.

В последнее время власти Китая приняли ряд запретительных мер в отношении биткоина. Так, в середине июня одна из крупнейших провинций Сычуань запретила добычу криптовалют.

В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. После этого сообщения курс биткоина впервые с января упал ниже 30 тысяч долларов, а многие майнеры переехали в США, Россию и Казахстан.

Опасения китайских властей связаны, среди прочего, с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу из-за высокого потребления электроэнергии при майнинге. Эксперты подсчитали, что при производстве криптовалюты во всем мире выбрасывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, что соответствует уровню выбросов в целой стране, например, в Новой Зеландии.