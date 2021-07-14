https://news.day.az/world/1361588.html В Нидерландах около тысячи человек заразились коронавирусом после фестиваля
При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.
В Нидерландах около тысячи человек заразились коронавирусом после фестиваля
Около тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 20 тысяч человек.
При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.
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