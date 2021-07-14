Мексику накрыла третья волна COVID

Власти Мексики заявили о начале новой, уже третьей волны, коронавируса. В стране регистрируют рекордные с февраля показатели заболеваемости и смертности. Об этом в среду, 14 июля, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Во вторник министерство здравоохранения Мексики сообщило о 11 137 новых случаях COVID-19 в стране и 219 смертях от этой болезни. Таким образом общее количество случаев коронавируса достигло 2 604 711, а количество смертей составило 235 277 человек.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель заявил, что по сравнению с двумя предыдущими волнами инфекции, на этот раз ситуация переносится легче. Это стало возможным благодаря достижениям в области вакцинации - госпитализаций и смертей стало на 75% меньше.

Также он добавил, что реальное количество случаев заболевания и смертей может превышать названные цифры.

В то же время, по данным издания, последнее число погибших в Мексике - это самый высокий рост случаев с 11 февраля.