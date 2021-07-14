В США рекордная инфляция за 13 лет

Рост цен на потребительские товары и услуги в США увеличился в июне - темпы инфляции достигли рекордных показателей за 13 лет. Об этом сообщает CNN Business во вторник, 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Индекс потребительских цен - ключевой показатель инфляции в стране - только в июне подскочил на 0,9%, что стало наибольшим месячным ростом за последние 13 лет", - сказано в материале.

За последние 12 месяцев общие цены выросли на 5,4%, "что также стало самым большим скачком за последние 13 лет".

В то же время значительная часть роста связана с ценами на бензин, которые существенно превышают показатели прошлого лета, когда пандемия вызвала резкое падение спроса на перевозки, а также цен на нефть. Стоимость газа выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом.

"Но даже без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9% в июне и 4,5% за последние 12 месяцев", - добавляет издание.

Наконец, еще одной причиной высокой инфляции стали рекордные цены на б/у автомобили. На этот сегмент приходится более трети общего показателя роста цен. За последние 12 месяцев подержанные машины подорожали на 10,5%.