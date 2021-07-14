Жителей Гренландии вновь обязали носить маски

Из-за вспышки коронавируса власти Гренландии решили вернуть масочный режим на всей автономной территории. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила телерадиокомпания KNR, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, на острове вновь необходимо носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и такси, на борту самолета и на кораблях, а также в других общественных местах.

Кроме того, магазинам можно будет принимать только половину от обычного числа посетителей.

Рестораны обязали впускать не более 20 человек. Такое же ограничение на количество посетителей будет в силе и для церквей.

Эти меры будут действовать до 16 июля, однако местные власти не исключают, что затем они будут продлены.