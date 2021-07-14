https://news.day.az/world/1361629.html У сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили коронавирус
У сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили коронавирус
Пятидесятилетний сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, заразился коронавирусом. Как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило агентство Kyodo.
Члены женской сборной России по регби-7 были изолированы в связи с этим.
По данным источника, в настоящее время нет информации, сколько продлится карантин для членов сборной.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре