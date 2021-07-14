У сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили коронавирус

Пятидесятилетний сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, заразился коронавирусом. Как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило агентство Kyodo.

Члены женской сборной России по регби-7 были изолированы в связи с этим.

По данным источника, в настоящее время нет информации, сколько продлится карантин для членов сборной.