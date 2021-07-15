Президенту Бразилии необходима срочная операция

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого утром в среду поместили для обследования в столичный военный госпиталь (HFA) с болью в брюшной полости, будет перевезен в Сан-Паулу, где ему, возможно, предстоит срочная операция.

Об этом сообщает пресс-служба бразильского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После обследования в HFA в Бразилиа доктор Маседу, оперировавший президента после получения им ножевого ранения в результате покушения в 2018 году, диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будут проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе общения со своими сторонниками Болсонару признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота, после того как он в начале июля перенес установку двух зубных имплантов.