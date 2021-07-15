https://news.day.az/world/1361733.html В Японии разрешат использовать вакцину Moderna для детей с 12 лет
В Японии разрешат использовать вакцину Moderna для детей с 12 лет
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna до 12 лет. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ожидается, что официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.
Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании Pfizer.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре