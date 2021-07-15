Организаторы Олимпиады в Токио допустят менее тысячи гостей на церемонию открытия

Число высокопоставленных гостей, которые смогу посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, будет резко сокращено из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что организаторы планируют допустить менее тысячи человек, связанных с организацией Олимпиады, в качестве зрителей на церемонию открытия. Ранее местные власти приняли решение, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут без рядовых зрителей из числа местных жителей, на них планируется допустить лишь высокопоставленных гостей из-за рубежа и людей, связанных с организацией спортивного мероприятия. Предполагалось, что таких зрителей будет порядка 10 тыс., но организаторы намереваются резко сократить это число.