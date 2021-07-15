Брюссель представил план сокращения парниковых выбросов

Европейская комиссия представила обширный пакет законодательных предложений, способствующих сокращению выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Он получил название Fit 55 (Готовность 55). Выдвинутые Брюсселем 13 инициатив значительно повлияют на образ жизни граждан, а также транспорт, промышленность и торговлю в странах Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Европа стала первым континентом, создающим всеобъемлющую архитектуру для осуществления наших климатических амбиций, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - У нас уже была цель, а теперь мы представляем дорожную карту того, как мы собираемся её достичь. Наш пакет сочетает сокращение выбросов с мерами по сохранению природы. В центр этих преобразований мы ставим рабочие места и социальный баланс".

Важнейшим элементом плана "Готовность 55" является система торговли выбросами. Она заставит такие энергоёмкие отрасли, как судоходство и гражданская авиация, больше платить за производимое ими загрязнение окружающей среды.

Кроме того, будет взиматься налог с таких продуктов, как сталь или цемент, которые импортируются из стран, не вводящих столь жёсткие экологические требования.

Всё это призвано стимулировать переход на возобновляемые источники энергии и сделать более экономичным транспорт.