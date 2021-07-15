Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 189 178 283 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 848 068 человек, в Индии - 30 987 880, в Бразилии - 19 209 729.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 074 555 человек, выздоровели - 172 805 144.