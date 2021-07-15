5314 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1576, город Алматы - 850, город Шымкент - 416, Акмолинская область - 160, Актюбинская область - 204, Алматинская область - 144, Атырауская область - 299, Восточно-Казахстанская область - 79, Жамбылская область - 71, Западно-Казахстанская область - 234, Карагандинская область - 603, Костанайская область - 104, Кызылординская область - 84, Мангистауская область - 189, Павлодарская область - 156, Северо-Казахстанская область - 86, Туркестанская область - 59.
Всего в стране выявлено 472 106 заболевших.
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