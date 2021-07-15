Стало известно о состоянии вдовы убитого президента Гаити

Постоянный представитель Гаити при ООН Антонио Родриге рассказал на заседании Генеральной Ассамблеи организации о состоянии вдовы убитого президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, состояние Мартин Моиз "больше не вызывает беспокойств".

Дипломат также отметил, что ситуация с безопасностью в республике находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

"Все меры были приняты для обеспечения продолжения функционирования государства и защиты страны", - сказал Родриге.

На прошлой неделе Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства своего супруга.

Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данные сообщения. Впоследствии посол Гаити в Соединенных Штатах Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесший смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения - Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк".