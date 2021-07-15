Китай откроет крупнейший в мире рынок по торговле квотами на выбросы углерода

Заместитель министра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инминь заявил, что в Китае в июле запустят крупнейшую в мире площадку по торговле квотами на выбросы углерода для ограничения парниковых газов в атмосфере. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайские власти будут продавать промышленным предприятиям права на выброс определенного объема углерода. На начальном этапе в торгах примут участие порядка двух тыс. компаний, выпускающих более 4 млрд тонн углерода в год.

"Это означает, что рынок торговли квотами на выбросы углерода в Китае станет крупнейшим в мире по объему покрываемых выбросов парниковых газов", - сказал замминистра.

По его словам, открытие национального углеродного рынка поможет государству добиться поставленных целей в сфере экологии: к 2030 году добиться снижения выбросов углекислого газа, а к 2060 году выйти на уровень полностью углеродно-нейтральной страны.