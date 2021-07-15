ЕЦБ запускает цифровой евро

Европейский Центробанк запускает пилотный проект "цифрового евро": полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от "бумажного" прототипа, так и от криптовалют. В тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года. За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Расчёты в криптовалюте набирают популярность в том числе потому, что транзакции проходят гораздо быстрее, а комиссия практически отсутствует. Это же преимущество будет у цифрового евро. Но в отличие от криптовалют, майнить его не смогут ни граждане, ни сам Центробанк.

Цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный; но обналичить цифровой кошелёк не получиться. Всё это должно позволить эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

В Евоцентробанке подчёркивают, что новая валюта дополнит старую, но ни в коем случае не заменит её.