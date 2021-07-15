В Германии из-за наводнения 30 человек пропали без вести

По меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения шести домов из-за наводнения и продолжительного дождя в Аденау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал SWR.

По его данным, 25 других домов также находятся под угрозой обрушения. Согласно заявлению представителя полиции, точное количество пропавших без вести пока не ясно.