https://news.day.az/world/1361793.html В Германии из-за наводнения 30 человек пропали без вести
В Германии из-за наводнения 30 человек пропали без вести
По меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения шести домов из-за наводнения и продолжительного дождя в Аденау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал SWR.
По его данным, 25 других домов также находятся под угрозой обрушения. Согласно заявлению представителя полиции, точное количество пропавших без вести пока не ясно.
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