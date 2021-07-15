74% новых случаев заражения COVID приходится на "дельта"-штамм в ФРГ

Доля "дельта"-штамма коронавируса в общем количестве новых случаев заражения на территории Германии составляет 74%. Об этом 14 июля сообщили в Институте Роберта Коха в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Этот вариант вируса стал доминирующим в ФРГ на прошлой неделе. Всего за 7 дней его доля увеличилась на 60%. Месяцем ранее на "дельту" приходилось порядка 10% новых случаев.

Власти Германии ранее выступили с призывом активнее участвовать в кампании по вакцинации, чтобы избежать четвертой волны COVID осенью. В настоящий момент больше половины граждан ФРГ уже сделали как минимум одну прививку.