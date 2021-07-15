Статистика по коронавирусу в Израиле

Утром в четверг, 15 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 848674 зараженных (+705 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 5372 (+200) человек.

6443 (+3) заболевших COVID-19 умерли.

836859 (+502) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 62980 тестов. В 1,38% случаев выявлялся коронавирус.

100 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных отелях или в домашних условиях. Состояние 54 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,27.

Поселок Шаарей Тиква имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Йехуд, Ашдод, Пардес Хана. Города Нетания, Явне, Холон, Ор Йегуда, Беэр-Шева, Нес Циона, Рамле, Раанана, Од а-Шарон, Ришон ле-Цион, Гиватаим, Рош а-Айн, Кирьят-Оно, Бат-Ям, Кфар-Саба, Хадера, Петах-Тиква, Модиин - "желтые". Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период - в возрастной категории 20-49 лет. 16% - в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% - старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.