В России выявили 25 293 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 293 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 882 295. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне было выявлено 23 827 заражений COVID-19.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5237 случаев), Московской области (2444 случая) и Санкт-Петербурге (1954 случая). Меньше всего - в Магаданской области (27 случаев), Ненецком (10 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрирован 791 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 269, общий - 5 278 976.