В Китае полностью искоренили добычу криптовалюты

Аньхой стала последней китайской провинцией, объявившей о полном запрете майнинга криптовалюты. Власти провинции заявили, что этот шаг поможет ослабить острую нехватку электроэнергии в течение следующих трех лет.

По данным издания Focus, теперь в Китае полностью запрещена добыча криптовалюты. В ближайшие дни на территории провинции свернут работу всех криптомайнинговых ферм. Провинция Аньхой, расположенная на востоке Китая, находится всего в трёх часах езды от Шанхая на высокоскоростном поезде, передает Day.Az.

Hefei Media Group сообщает, что через три года потребность провинции Аньхой в электроэнергии увеличится и достигнет 73,14 млн кВт·ч, а на сегодняшний день провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт·ч. Если не запретить майнинг, то наступит самый настоящий энергетический кризис.

Около месяца назад борьба с добычей криптовалюты в Китае распространилась на юго-западную провинцию Сычуань, где власти приказали закрыть крупные криптофермы. Аналогичные меры предприняли власти Внутренней Монголии, Цинхая, Синьцзяна и других провинций.

Власти провинций ссылаются на озабоченность проблемами энергоемких производств и загрязнения окружающей среды. Китайские майнеры биткойнов используют уголь и гидроэлектроэнергию в зависимости от сезона. Именно использование угля привлекло внимание правительства, которое стремится уменьшить углеродный след Китая.