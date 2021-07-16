МВД Украины возглавил Денис Монастырский

Министерство внутренних дел Украины возглавил депутат от фракции президентской партии в Верховной раде Денис Монастырский.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу его кандидатуру поддержал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

Монастырский заменил на этом посту Арсена Авакова, который находился на должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. В четверг Рада удовлетворила просьбу Авакова об отставке, а в пятницу профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Монастырского.