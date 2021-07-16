В кафе и ресторанах Москвы отменят систему OR-кодов

Система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.