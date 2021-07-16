https://news.day.az/world/1362233.html В кафе и ресторанах Москвы отменят систему OR-кодов
В кафе и ресторанах Москвы отменят систему OR-кодов
Система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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