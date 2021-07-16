В России пропал с радаров пассажирский самолет

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На борту по разным данным находятся от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. "Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них - это экипаж", - сказал источник.

Он уточнил, что установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. "Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж не докладывал о неполадках на борту. "Полет проходил штатно. Ни о каких неполадках или проблемах на борту экипаж не докладывал", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник добавил, что самолет перед вылетом был технически исправен. "Все предполетные процедуры были проведены. Самолет был технически исправен", - добавил он.

Ан-28 мог потерпеть крушение. "Связи с экипажем до сих пор нет. По предварительным данным, он мог потерпеть крушение", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров Ан-28. Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс по маршруту Кедровый - Томск. На его поиски отправлен вертолет Ми-8 Росавиации.

В центре также пояснили ТАСС, что поиски самолета осложняет густой лес. "Там густой лес, передает борт, который туда прибыл. Ничего не видно, осматривают территорию, будут резать по площадям, борты будут их осматривать. Сейчас там один наш борт, идет туда еще один", - сказал собеседник агентства.