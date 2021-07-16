В Токио пропал спортсмен-олимпиец из Уганды

Один из спортсменов команды Уганды, который прибыл в Японию для участия в Олимпийских играх, пропал прямо из отеля, где размещался вместе с коллегами. Угандийская сборная была размещена в городе Идзумисана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С угандийскими спортсменами в Японии сплошные приключения: ранее два атлета национальной сборной сдали положительные тесты на коронавирус, так что команда была временно размещена в префектуре Осака на юго-западе страны, чтобы пройти хоть какой-нибудь карантин.

И вот новая история: по данным японских правоохранителей пока не удается установить место пребывания 20-летнего члена команды Уганды. Как сообщает ТАСС, в настоящее время администрация города и провинции заняты поисками атлета.