Корабль ВМС США покинул Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma покинул Черное море. Об этом свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море.

Согласно Marine Traffic, USNS Yuma направляется в сторону Средиземного моря.