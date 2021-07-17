https://news.day.az/world/1362295.html Корабль ВМС США покинул Черное море
Корабль ВМС США покинул Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma покинул Черное море. Об этом свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море.
Согласно Marine Traffic, USNS Yuma направляется в сторону Средиземного моря.
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