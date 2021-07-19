С Безосом в космос полетят подросток и пенсионерка

Компания Blue Origin объявила имя четвертого пассажира корабля New Shepard, который отправится в космос. Им станет 18-летний Оливер Дэмен. Об этом пишет New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Кроме Дэмена и Безоса в космос отправится и 82-летняя Мэри Уоллес. Ранее она была одной из женщин-пилотов программы Меркурий 13 и теперь станет самым пожилым человеком, совершившим полет в космос. Мэри Уоллес стала первой женщиной-инструктором на военной базе США.

Отмечается, что таким образом первый полет New Shepard побьет не один, а два рекорда.

Вместе с ними полетит и брат Безоса Марк. Его место было изначально куплено на аукционе анонимом за 28 миллионов долларов. Позже деньги ушли на благотворительность молодым ученым.

Анонимный владелец билета отменил свой полет. Позже его место предложили гендиректору голландской инвестиционной фирмы Somerset Capital Partners Джосу Дэмену, который собирался полететь вторым рейсом New Shepard, но он уступил место своему сыну Оливеру. Подросток увлекается космическими полетами с четырех лет. А теперь собирается получить лицензию пилота.