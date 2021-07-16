В ОАЭ искусственно вызывают дожди

В Объединенных Арабских Эмиратах искусственно вызывают выпадение дождей в жаркую погоду. Об этом сообщает издание N UAE, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что самолеты NCM работают круглый год для засева облаков, и это лето может быть напряженным временем, несмотря на распространенное мнение, что в этот период никогда не идет дождь.

Также, синоптики сообщили, что в ОАЭ дожди пошли летом после специальных экспериментов по засеву облаков.

Выпадению осадков также способствует явление, известное как Хариф в Омане. Это летний муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.