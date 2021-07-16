В Токио арестовали мужчину по подозрению в попытке сорвать эстафету олимпийского огня

Токийская полиция в пятницу арестовала местного жителя по подозрению в попытке сорвать эстафету олимпийского огня, которая в эти дни в закрытом режиме проходит в японской столице. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что правоохранители арестовали 60-летнего мужчину после того, как он подорвал петарду рядом со стадионом, где проходил процесс передачи факела от одного бегуна к другому. Действия мужчины никак не помешали эстафете, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Заключительный этап эстафеты олимпийского огня стартовал в пятницу в японской столице за две недели до начала летних Олимпийских игр - 9 июля. Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом - показатели суточного прироста достигли максимума за последние несколько месяцев. В результате везде она пройдет в закрытом режиме без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.