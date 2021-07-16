В ВОЗ предложили провести аудит научных лабораторий в районе выявления коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду на поддержку со стороны Китая нового этапа изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Выступая в пятницу в Женеве на брифинге для стран-членов ВОЗ, он сообщил о разработанной программе исследований из пяти пунктов, предусматривающей в том числе "аудиты лабораторий и исследовательских институтов", которые функционировали в районе первичного обнаружения заражения людей в декабре 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что Китай поддержит следующий этап этого научного процесса [изучения происхождения SARS-CoV-2], поделившись всеми необходимыми данными в духе транспарентности", - сказал гендиректор. В ВОЗ ожидают, что страны-члены организации окажут содействие этим исследованиям и "воздержатся от их политизации".

По словам Гебрейесуса, в начале нынешней недели ВОЗ направила государствам "циркулярное письмо с детальным изложением предлагаемых дальнейших шагов" в изучении происхождения SARS-CoV-2. В этом документе, разработанном в секретариате организации, речь идет о пяти направлениях работы. Это "комплексное изучение людей, дикой природы, а также пойманных диких животных, сельскохозяйственных животных и окружающей среды", исследование географических районов, где был впервые обнаружен SARS-CoV-2, а также рынков, на которых ведется торговля животными, включая тех, которых продавали на уханьском рынке "Хуанань". Предусмотрено проведение молекулярных исследований, включая "раннее секвенирование вируса". И, наконец, намечено провести "аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских институтов, действующих в районе выявления в декабре 2019 года первоначальных случаев заражения людей".

Глава ВОЗ подчеркнул, что выяснение происхождения SARS-CoV-2 необходимо для предотвращения будущих пандемий. Это - обязанность перед миллионами людей, у которых от последствий заражения умерли родные и близкие. Как отметил далее Гебрейесус, "мы знаем, что SARS-CoV-2 - не последний патоген с пандемическим потенциалом". Будут и другие патогены, поэтому "потребуется понять и их происхождение", сказал он.

Гендиректор сообщил, что секретариат ВОЗ "создает постоянную международную консультативную группу по вопросам происхождения новых патогенов". Этой группе отводится "исключительно важная роль на следующем этапе изучения происхождения SARS-CoV-2, а также происхождения будущих патогенов". Она будет формироваться из экспертов высокой квалификации с учетом географического представительства и гендерного баланса.