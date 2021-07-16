Назначена дата похорон президента Гаити

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

"Двадцатого июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... Двадцать второго июля - поминки, а 23 июля - день похорон", - заявил на брифинге министр связи и культуры Прадель Энрикес.

Министр отметил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.