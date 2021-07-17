Бельгия объявила 20 июля днем национального траура

Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура по жертвам наводнения, из-за которого погибло 23 человека.

Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, последствия стихии "стали самыми катастрофическими, которые когда-либо знала страна".

Также в своем официальном Twitter-аккаунте Де Кроо призвал "вспомнить о человеческих жертвах" и "поприветствовать чувство единства граждан".

Ранее издание Bild сообщало, что произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра - это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение - и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 100, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды.