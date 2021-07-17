В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии. Об этом в субботу объявил оргкомитет Игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. Его личные данные не разглашаются с целью сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

По словам генерального секретаря оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, коронавирус у члена иностранной сборной был выявлен в ходе регулярного ежедневного тестирования. На данный момент не сообщается, был ли заразившийся вакцинирован от коронавируса.

Ранее инфекция уже выявлялась у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилету, либо в местах предварительного размещения сборных. Нынешний случай - первый, когда заражение фиксируется непосредственно в Олимпийской деревне.

До настоящего момента коронавирус был обнаружен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.