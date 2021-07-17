https://news.day.az/world/1362390.html В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

В мире, 17 июля 2021 09:00 207
В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии. Об этом в субботу объявил оргкомитет Игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. Его личные данные не разглашаются с целью сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

По словам генерального секретаря оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, коронавирус у члена иностранной сборной был выявлен в ходе регулярного ежедневного тестирования. На данный момент не сообщается, был ли заразившийся вакцинирован от коронавируса.

Ранее инфекция уже выявлялась у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилету, либо в местах предварительного размещения сборных. Нынешний случай - первый, когда заражение фиксируется непосредственно в Олимпийской деревне.

До настоящего момента коронавирус был обнаружен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Мировые цены на нефть растут 09:34, В мире 24
Обнародованы последние данные по COVID-19 09:30, В мире 63
Список регионов России, где для туристов введены ковидные ограничения 09:24, Туризм 118
Лауреат Пулитцеровской премии погиб в Афганистане 09:17, В мире 146
ВОЗ проверит лаборатории, вблизи которых были первые случаи COVID-19 09:12, В мире 174
В Баку 6-летний мальчик утонул в канале 09:06, Общество 289
В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом 09:00, В мире 207
Самый дорогой iPhone 12 рекордно подешевел 08:50, Технологии 352
Бельгия объявила 20 июля днем национального траура 08:39, В мире 375
Страшное ДТП на трассе Баку-Газах - погибла женщина - ФОТО 08:27, Общество 418
Страсти по Зангезуру - Баку расставил все точки над "i" 08:15, Политика 1 032
Движение неприсоединения вновь оказало доверие Азербайджану - НАШ ОБЗОР 08:00, Политика 416
В Саудовской Аравии начинается хадж к святыням ислама 07:46, В мире 376
Байден раскритиковал соцсети за дезинформацию о коронавирусе 07:33, В мире 428
Турция увеличивает экспорт в тюркоязычные страны 07:19, В мире 359
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за несколько миллионов 06:12, Это интересно 630
В Норвегии за фильтры в соцсетях будут сажать в тюрьму на год 05:10, В мире 724
Ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19 04:09, Медицина 725
"Реал" потерял 300 млн евро - из-за пандемии 03:37, Спорт 659
Илон Маск спрогнозировал год появления города на Марсе 03:07, В мире 872
Корабль ВМС США покинул Черное море 02:16, В мире 795
В Китае полностью искоренили добычу криптовалюты 01:21, В мире 968
Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса 00:38, Медицина 901
Азербайджан и Италия обсудили вопросы развития сотрудничества 00:16, Экономика 992
Как Пашинян Президенту Ильхаму Алиеву ответить пытался - хроники бородатого неудачника 00:05, Политика 2 688
Армянские олигархи пытаются подмять под себя миллионы россиян - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ 16 июля 23:55, Политика 2 479
Таинственный караван-сарай в Фатмаи - НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ - ФОТО 16 июля 23:45, Общество 1 498
Выполнение Арменией требований соглашения от 10 ноября - гарантия ее выживания 16 июля 23:13, Политика 1 218
Команда Азербайджана завоевала бронзу на Гран-при по художественной гимнастике в Израиле 16 июля 23:00, Спорт 1 070
Хэмилтон выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Великобритании 16 июля 22:45, Спорт 959
Азербайджан и Турция обсудили транспортные и энергетические проекты 16 июля 22:26, Экономика 1 172
Состоялись выборы в Общественный совет при Минкультуры - СПИСОК - ФОТО 16 июля 22:15, Культура 1 095
В Великобритании впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. заражений COVID 16 июля 22:12, В мире 1 076
Назначена дата похорон президента Гаити 16 июля 21:57, В мире 1 031
Стало известно, где пройдут финалы Лиги Европы по футболу 2024 и 2025 16 июля 21:30, Спорт 1 309
Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года - вместо Мюнхена 16 июля 21:19, Спорт 1 180
Иррациональное поведение Макрона вызвано политической ситуацией во Франции 16 июля 21:11, Политика 1 276
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы 16 июля 20:53, В мире 1 119
Гаджеты научились заряжать с помощью пальца 16 июля 20:40, Технологии 1 233
В ОАЭ искусственно вызывают дожди - ВИДЕО 16 июля 20:27, В мире 1 495
В ВОЗ предложили провести аудит научных лабораторий в районе выявления коронавируса 16 июля 20:15, В мире 1 078
В Токио пропал спортсмен-олимпиец из Уганды 16 июля 20:02, В мире 1 238
Будет ли завтра работать общественный транспорт? - ответ БТА 16 июля 19:54, Общество 2 483
Galaxy Watch 4 будут существенно быстрее предшественников 16 июля 19:50, Технологии 1 145
Глава Азербайджанского комитета против пыток посетил изолятор СГБ 16 июля 19:47, Общество 1 218
Успех прикаспийских стран – в кооперации - Гюльнара Мамедзаде - ВИДЕО 16 июля 19:42, Политика 1 435
Ученый назвал «наиболее вероятной» версию об утечке COVID-19 из лаборатории 16 июля 19:37, Медицина 1 179
Aviasales.az совместно с Фондом Nargis запустили благотворительный марафон, приуроченный к Гурбан байрамы 16 июля 19:26, Общество 1 381
В Токио арестовали мужчину по подозрению в попытке сорвать эстафету олимпийского огня 16 июля 19:15, В мире 1 139
Азербайджан принимает участие в фестивале "Славянский базар" - ВИДЕО 16 июля 19:06, Культура 1 673
Президент Ильхам Алиев утвердил правила для усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры Азербайджана 16 июля 18:58, Официальная хроника 975
В Азербайджане будут разработаны новые правила для усиления соцзащиты судебных работников - Указ Президента Ильхама Алиева 16 июля 18:53, Официальная хроника 939
Обнаружено «суперантитело» против коронавируса 16 июля 18:45, Медицина 1 587
Возникли новые возможности для налаживания связей через Зангезурский коридор – Мевлют Чавушоглу 16 июля 18:34, Политика 1 805
В Губадлы обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов - ФОТО 16 июля 18:29, Политика 1 587
Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция ДН – важный шаг в деле мобилизации политической воли – МИД РФ 16 июля 18:25, Политика 1 386
Закир Гасанов встретился с послом Италии 16 июля 18:19, Политика 1 207
Китай выделит $3 млрд помощи международному сообществу для борьбы с пандемией 16 июля 18:07, В мире 1 130
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Пакистане 16 июля 17:55, Официальная хроника 1 081
Предпринимателям в Азербайджане будут сделаны страховые выплаты - ПОДРОБНОСТИ 16 июля 17:52, Экономика 1 499
Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 16 июля 17:48, Официальная хроника 1 085
Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Беларуси - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 16 июля 17:42, Официальная хроника 1 130
Узбекистан благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за передачу вакцины от COVID-19 - посол 16 июля 17:37, Политика 1 833
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Казахстане 16 июля 17:33, Официальная хроника 1 115
Победа в 44-дневной войне за освобождение Карабаха привлекла внимание всего мира - Эрдоган 16 июля 17:25, Политика 1 751
Антитела у излечившихся от COVID-19 также эффективны против штамма "Дельта" - азербайджанский врач 16 июля 17:15, Медицина 1 232
В 2 районах Азербайджана газифицировано более 300 домов - ФОТО 16 июля 17:06, Общество 1 209
Overtime на Day.Az! - Олимпиакос-Нефтчи - ожидания от матча - ВИДЕО 16 июля 17:05, Спорт 1 558
Азербайджан активно продвигает международный транспортный коридор Север 16 июля 17:02, Экономика 1 260
Трехсторонние заявления по Карабаху формируют устойчивое будущее Южного Кавказа - постпред России 16 июля 16:50, Политика 2 232
Зангезурский коридор откроет новые возможности для евразийского пространства - Шахин Мустафаев 16 июля 16:37, Экономика 1 251
Азербайджан - одна из немногих стран, присоединившихся к международным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 16 июля 16:33, Политика 1 225
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 16 июля 16:29, Общество 1 959
В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО 16 июля 16:24, Общество 3 039
Азербайджан и Турция нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества 16 июля 16:19, Экономика 1 447
На западе Германии ввели режим военной катастрофы 16 июля 16:14, В мире 1 619
В Азербайджане планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест за счет льготных кредитов - Микаил Джаббаров 16 июля 16:07, Экономика 1 414
Обнародована стоимость билетов на автобусные рейсы Баку-Нахчыван 16 июля 15:43, Общество 2 504
В Баку открылась выставка, посвященная проекту Su və rəng ahəngi 2021 - ФОТО 16 июля 15:34, Культура 1 378
В США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет 16 июля 15:29, В мире 1 269
Эйфелева башня открылась для посетителей после почти девятимесячного перерыва 16 июля 15:26, Туризм 1 109
В России пропал с радаров пассажирский самолет 16 июля 15:23, В мире 1 788
В Тбилиси новорожденный умер от коронавируса 16 июля 15:20, В мире 1 534
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 199 человек 16 июля 15:16, В мире 1 299
"YAŞAT" düşərgəsi davam edir - FOTO 16 июля 15:11, Azərbaycanca 1 163
Левон Аронян снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи 16 июля 15:11, В мире 1 648
Сеть центров DOST до 2025 года охватит весь Азербайджан 16 июля 15:07, Общество 1 379
Депутат о смягчении карантина в Азербайджане 16 июля 15:03, Общество 2 728
Число погибших в наводнении в Германии превысило 100 человек 16 июля 14:56, В мире 1 469
Экоактивисты добились пресечения незаконной вырубки деревьев в Азербайджане - ФОТО 16 июля 14:47, Общество 1 502
В кафе и ресторанах Москвы отменят систему OR-кодов 16 июля 14:42, В мире 1 576
На строительство Ордубадской ГЭС дополнительно выделено 5 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 16 июля 14:33, Официальная хроника 1 090
Названы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей 16 июля 14:24, Общество 1 552
На Сахиле состоялось открытие магазина электроники в уникальном формате - ФОТО - ВИДЕО (R) 16 июля 14:20, Экономика 1 898
МВД Украины возглавил Денис Монастырский 16 июля 14:16, В мире 1 518
ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван - заявление Минобороны 16 июля 14:07, Политика 3 180
Шахин Мустафаев на переговорах с Мевлютом Чавушоглу 16 июля 13:52, Политика 1 817
Президент Совета ЕС Шарль Мишель едет в Азербайджан 16 июля 13:48, Политика 1 629
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов 16 июля 13:46, Общество 1 860
Военный грузовик перевернулся в центре Москвы - ВИДЕО 16 июля 13:44, В мире 1 682
Какой будет погода в Баку в субботу? 16 июля 13:40, Общество 0
Названы требования для пассажиров автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку - СПИСОК 16 июля 13:34, Общество 1 941
Циклон Бернд: центральная Европа стала зоной бедствия - ВИДЕО 16 июля 13:31, В мире 1 607
Азербайджан принял решение об отправке в Кыргызстан 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca 16 июля 13:23, Политика 1 797
Абу-Даби введет комендантский час - Дата 16 июля 13:21, В мире 1 704
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру 16 июля 13:17, Общество 1 148
Отказ ливанского премьера формировать правительство вызвал беспорядки - ВИДЕО 16 июля 13:16, В мире 1 462
Рассмотрены возможности расширения торговых связей между Азербайджаном и странами Центральной и Южной Азии 16 июля 13:13, Экономика 1 366
В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки 16 июля 13:11, В мире 1 439
В Баку оштрафованы владельцы 3 центров отдыха - ФОТО 16 июля 13:05, Общество 1 659
В Европе растет число погибших и пропавших без вести из-за ливней - ВИДЕО 16 июля 13:01, В мире 1 509
Статистика по коронавирусу в Израиле 16 июля 12:55, В мире 1 628
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии 16 июля 12:50, Политика 1 703
"Формула-1" представила новый болид на алкоголе - ВИДЕО 16 июля 12:48, Спорт 1 769
Президент Ильхам Алиев назначил председателя правления Управления государственного заповедника города Шуша 16 июля 12:43, Официальная хроника 1 290
В Баку отложено заседание суда по делу еще 13 армянских террористов - ФОТО 16 июля 12:38, Политика 1 713
В США полиция застрелила мужчину с муляжом пистолета на "Аллее славы" - ВИДЕО 16 июля 12:36, В мире 1 610
Опасное солнце, от жары к холоду, мороженое и холодные напитки - ФОТО (R) 16 июля 12:35, Общество 2 001
Пожар в жилом доме в Баку, есть пострадавший 16 июля 12:33, Общество 2 256
Власти Кубы отменили пошлины на импортируемые продукты питания и лекарства 16 июля 12:28, В мире 1 459
Британцев призвали есть меньше мяса ради спасения планеты 16 июля 12:23, В мире 1 572
Снесенные ураганом деревья расплющили машины в России - ВИДЕО 16 июля 12:17, В мире 1 668
Китай не идет на сотрудничество по вопросу о происхождении COVID-19 - глава ВОЗ 16 июля 12:12, В мире 1 646
Врач назвал неожиданное последствие коронавируса 16 июля 12:07, Медицина 1 806
Ковид все-таки мог "убежать" из китайской лаборатории - ВИДЕО 16 июля 12:03, В мире 1 681
Названо число учащихся, окончивших школы в Баку с золотой и серебряной медалью 16 июля 11:58, Общество 1 686
Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии 16 июля 11:53, Туризм 1 228
В Германии ищут более тысячи человек после потопа - ВИДЕО 16 июля 11:49, В мире 1 705
4 совета от Samsung при выборе игрового телевизора - ФОТО (R) 16 июля 11:45, Технологии 4 048
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны - решение Кабмина 16 июля 11:42, Общество 1 531
Восемь человек пострадали в Канаде во время разрушительного торнадо - ВИДЕО 16 июля 11:39, В мире 1 554
Еще три российских региона ввели обязательную вакцинацию части населения 16 июля 11:34, В мире 1 647
Можно ли использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы? - отвечает Рашад Махмудов 16 июля 11:30, Общество 2 055
Десятки американских F-35 столкнулись с массовым отказом двигателей - ВИДЕО 16 июля 11:27, В мире 1 708
Фонд «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение 3 участников войны - ФОТО 16 июля 11:25, Политика 1 567
Власти бразильской столицы разрешили пустить привитых болельщиков на трибуны 16 июля 11:20, В мире 1 489
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования 16 июля 11:14, Экономика 1 622
Число пользователей такси в Азербайджане увеличилось вдвое 16 июля 11:10, Общество 1 587
Фонд Red Hearts помог тысячам людей в 2021 году (R) 16 июля 11:05, Экономика 1 545
Генсек ООН призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио 16 июля 10:54, В мире 1 484
На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей - ФОТО 16 июля 10:45, Экономика 2 847
Начался суд над генералом Ровшаном Акберовым 16 июля 10:41, Общество 1 774
На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части - ФОТО - ВИДЕО 16 июля 10:38, Политика 1 810
США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса 16 июля 10:35, В мире 1 519
Оштрафован владелец ресторана, нарушивший карантинный режим - ФОТО 16 июля 10:23, Общество 1 963
Число выздоровевших после заболевания COVID-19 в мире превысило 173 млн 16 июля 10:12, В мире 1 538
В Азербайджане дорожают драгметаллы 16 июля 10:00, Экономика 1 678
В Азербайджан доставлены новые вагоны метро 16 июля 09:50, Экономика 2 189
На западе Германии 165 тыс. человек остаются без света - Причина 16 июля 09:43, В мире 1 713
Рассел Кроу отстоял очередь в 7000 человек за вакциной от коронавируса - ФОТО 16 июля 09:36, Шоу-бизнес 2 030
Еще новости