Израиль включил Грузию в список стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19

Израиль включил Грузию в "красный" список стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Помимо Грузии, в этот перечень вошли Турция, Великобритания и Кипр. Прибывшие из этих стран в Израиль помещаются на недельную самоизоляцию.

Со следующей недели Израиль планирует приостановить авиасообщение с Испанией и Кыргызстаном. Уже приостановлено авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Мексикой, Россией, Беларусью и Узбекистаном.

По словам эпидемиологов, пик четвертой волны коронавируса в Грузии ожидается в августе, когда "индийский" штамм полностью заменит "британский".