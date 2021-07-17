https://news.day.az/world/1362427.html Коронавирус выявлен у 5 658 человек за сутки в Казахстане
Коронавирус выявлен у 5 658 человек за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране выявлены 483 412 заболевших, из них скончались 4 864.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 423 996.
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