В США на службу в морской спецназ впервые приняли женщину

Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят известные "морские котики", впервые приняло на службу женщину. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ее имя не называется по соображениям безопасности, но уточняется, что она сдала экзамен и получила квалификацию оператора боевых катеров. По словам командующего управлением контр-адмирала Г.У.Ховарда, его новая подчиненная достигла "экстраординарных" успехов.

Как говорится в заявлении, операторы боевых катеров обладают комбинацией навыков: владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.