ВОЗ проверит лаборатории, вблизи которых были первые случаи COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести аудит лабораторий, а также исследовательских учреждений, возле которых были выявлены первые случаи заболевания COVID-19 в декабре 2019 года. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе информационной сессии о происхождении новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам главы ВОЗ, страны-члены организации ранее получили письмо с перечислением дальнейших шагов, которые Секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения коронавируса. Среди прочего речь идет о комплексных исследованиях людей, а также диких животных и животных, которые содержатся на фермах. Кроме того, указано на необходимость исследования окружающей среды.

Помимо этого, организация намерена изучить приоритетные географические районы, где коронавирус был зарегистрирован раньше всех. Также внимание обещали уделить и соседствующим с ними районам, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.

"Исследования рынков животных в Ухане и его окрестностях, включая продолжение изучений животных, продаваемых на оптовом рынке "Хуанань". Аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - указал Гебрейесус.