США ввели санкции против семи должностных лиц Китая

Соединенные Штаты объявили о введении односторонних санкций в отношении семи китайских должностных лиц из-за ситуации в Гонконге. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении американского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство также вводит визовые рестрикции против этих чиновников. Согласно распространенному заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, канцелярия якобы является главной платформой КНР "по проецированию влияния на Гонконг и неоднократно подрывала высокую степень автономии" этого специального административного района. "Мы продолжим поддерживать права и свободы, гарантированные жителям Гонконга китайско-британской совместной декларацией", - подчеркнул Блинкен.

Госдепартамент, министерства торговли, внутренней безопасности и финансов подготовили рекомендации для американского бизнеса о рисках ведения предпринимательской деятельности в Гонконге.