Вертолет Ми-2 разбился в Украине,

В результате крушения вертолета Ми-2 в Украине погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, инцидент произошел в Николаевском районе ранним утром 17 июля.

Ми-2 после падения загорелся, погибли пилот и помощник пилота.

Обстоятельства крушения выясняются.