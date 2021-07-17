https://news.day.az/world/1362474.html Вертолет Ми-2 разбился в Украине, есть жертвы
Вертолет Ми-2 разбился в Украине, есть жертвы
В результате крушения вертолета Ми-2 в Украине погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, инцидент произошел в Николаевском районе ранним утром 17 июля.
Ми-2 после падения загорелся, погибли пилот и помощник пилота.
Обстоятельства крушения выясняются.
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