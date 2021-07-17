В Беларуси изменились правила пересечения границы в условиях пандемии

Порядок пересечения белорусской наземной границы в условиях пандемии коронавируса изменился с субботы после вступления в силу положений нового постановления правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Государственный пограничный комитет республики на своем сайте, "Советом министров расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшен срок самоизоляции при въезде в страну".

Среди основных нововведений - разрешение выезда за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное, однако не чаще одного раза в шесть месяцев. Также разрешен выезд иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в страну своего гражданства, но не чаще одного раза в шесть месяцев.

С 17 июля граждане Беларуси, России и иностранцы с правом постоянного или временного проживания в республике могут доехать на поезде до Калининградской области России и обратно железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования. Разрешен также безвизовый въезд иностранцев на 5 дней для вакцинации.

Согласно новым правилам, срок самоизоляции после въезда в Беларусь уменьшен с 10 до 7 дней, а граждане, имеющие сертификат о пройденном курсе вакцинации от коронавируса, освобождаются от самоизоляции по въезде в страну.